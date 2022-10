Au programme :0:00 Intro0:08 Chasm: The Rift :0:47 Asterigos: Curse of the Stars .1:31 One Many Nobody2:13 Coral Island (EA)2:55 Ozymandias: Bronze Age Empire Sim3:40 Fresh Start Cleaning Simulator (EA) .4:16 Space Roguelike Adventure5:00 Unusual Findings5:29 Entracte Twitch5:51 Somber6:35 Heat and Run (EA)7:17 Sunday Gold8:02 The Case of the Golden Idol8:45 Paradise Marsh9:17 SHAFTED09:42 Lost Eidolons10:26 CULTIC11:12 Trifox11:56 Overhaul12:38 Venice 208913:19 Scorn14:02 Outro(EA) = Early Access