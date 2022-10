Éditeur : Firestoke

Développeur : PolyCrunch Games

Genre : Aventure/Rogue-Like

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Japonais / Portugais / Chinois / Espagnol / Coréen.

Prenez le contrôle de deux aventuriers accidentels, alors que vous explorez d'anciens royaumes, découvrez des trésors (attention aux pièges !) et tombez sur Azar, le commerçant tout aussi perdu que vous. Collectez des objets pour fabriquer des armes étranges et des objets utiles qui vous aideront à parcourir le monde dans cette escapade imprévue.C'était censé être des vacances relaxantes, mais laissez tomber votre itinéraire, car vous devrez maintenant choisir votre propre chemin. Naviguez à travers des niveaux générés de manière procédurale qui offrent un équilibre parfait entre risque et récompense. Aidez Giorgio et Félicie à surmonter leurs différences et à travailler en équipe, en solo ou en coopération. Quelle que soit la façon dont vous jouez, vous devrez travailler ensemble pour surmonter les obstacles et les défis uniques disséminés dans chaque monde.