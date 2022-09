Éditeur : Toukana Interactive

Développeur : Toukana Interactive

Genre : Simulation/Simulation/Casse-tête

Disponible sur PC/Switch

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Néerlandais / Portugais / Russe / Chinois.

Dans Dorfromantik, vous commencez avec une pile de tuiles de paysage générées de façon aléatoire. Les unes après les autres, vous piochez les tuiles en commençant par le haut de la pile, et les placez sur l'un des emplacements possibles avec l'orientation souhaitée. Cela permet de créer des groupes et des combinaisons de paysages, tels que des forêts, des villages ou des plans d'eau, et vous êtes récompensé par des points en fonction de l'ajustement de la tuile.