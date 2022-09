Par le développeur deVous voyagerez entre plusieurs réalités, dans le but de sauver un multivers avant qu’il ne s’effondre totalement.Vous controlerez successivement trois personnages qui sont en réalité trois facettes d’une même héroïne avec Altara, Kera et Naira, toutes issues d’un univers différent mais reliées par un lien psychique.

posted the 09/19/2022 at 05:15 PM by nicolasgourry