Éditeur : 101XP

Développeur : Troglobytes Games

Genre : Action/Hack 'n' Slash

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Espagnol / Chinois / Russe.

C'est une nouvelle époque d'Edo, sombre et contrôlée par les machines, et le shogunat règne d'une main de fer sur le Japon. Sa loi est juste mais impitoyable, et pour la faire respecter, elle peut compter sur une arme sans merci : vous.Vous suivez les ordres. Vous obéissez. Vous tuez.Jusqu'à ce qu'on vous prive de la vue et que vous deviez apprendre à « ressentir » le monde à nouveau...