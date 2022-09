Éditeur : Gamera Games

Développeur : alloy mushroom

Genre : Action

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 2023

Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

Alors qu'ils poursuivaient le criminel digne de fortune Lamos sur leur Alloy Ranger, les chasseurs de l'espace Kelly et Rambos ont été piégés par le champ de protection de la planète abandonnée Tanwada. Alors qu'elles luttaient pour trouver une issue, les sœurs robots "No.2" et "No.3" sont apparues de nulle part et avaient demandé à les rejoindre dans leur aventure !