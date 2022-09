Le quotidien d'un village Sami est troublé par un incident dans une fosse à poix voisine. Un mal mystérieux se propage dans les terres et touche aussi bien les habitants que les animaux.Vous incarnez Áilu, un jeune éleveur Sami parti à la recherche d’une renne femelle fugueuse. Le mystère planant autour des récents incidents commence à s’éclaircir lorsqu’Áilu tombe sur un ancien tambour enchanté, Goavddis. Le temps presse pour les infectés, mais la sagesse ancestrale des guérisseurs Samis, Noaidis, bat encore au sein du tambour.Ce qui fut perdu peut être retrouvé ! Cherchez les quatre esprits familiers et renouez avec la nature afin de découvrir la source du mal qui ronge les terres. À vous de devenir le nouvel Noaidi d’une nouvelle ère !

posted the 09/15/2022 at 12:50 PM by nicolasgourry