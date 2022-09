Votre peuple est captivé par de faux dieux et utilisé comme esclave guerrier. Vous devez unir les clans, les convaincre de la vérité ou les forcer à suivre. La guerre arrive…

Éditeur : Resting Relic Développeur : Resting Relic Genre : Action/Beat Them All Prévu sur PC/XSX/XOne Date de sortie : 2023 Langues : Anglais / Français . Allemand / Chinois / Portugais / Espagnol.

posted the 09/14/2022