Éditeur : Frecle

Développeur : Frecle

Genre : Réflexion/Plateforme

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 6 Octobre 2022

Vous vous réveillez piégé dans un arbre, sans aucun souvenirs. Vous devez alors explorer une étrange cité fragmentée qui flotte dans le ciel afin de découvrir qui vous êtes et quelle est votre place dans ce monde.Vous incarnez un "You" (diminutif de Youropéen), un petit humanoïde avec des ventouses à la place des pied qui vous permettent de marcher sur les murs et vous suspendre au plafond.