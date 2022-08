Éditeur : Lightning Games

Développeur : ThinkingStars

Genre : Action

Disponible PC/PS5/PS4

Prévu sur Switch

Date de sortie : 1 Septembre 2022

Langues : Français / Anglais / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

C'est un monde plein de surprises qui vous attend ! Tout au long de l'histoire principale, vous pouvez discuter avec un corgi Cyborg, occuper un poste de barman à temps partiel, traquer des criminels vicieux et révéler le vrai visage d'un V-streamer tendance ! En explorant divers endroits tels que la ville néon de Noctis, un cargo en mer et d'énormes structures souterraines, les joueurs sont libres de parcourir les lieux à leur guise et d'agir comme ils l’entendent.