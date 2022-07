Gensokyo fait face à une perturbation soudaine alors que 「Scarlet Mist」 se propage à nouveau.Pour Reimu Hakurei, ce phénomène particulier ressemblait à quelque chose de familier.Il n'y avait qu'un seul choix : se rendre au Scarlet Devil Mansion,et découvrir la véritable cause de la perturbation....... mais cette fois, le chemin vers le manoir était un peu différent de d'habitude.

Like

Who likes this ?

posted the 07/28/2022 at 12:20 PM by nicolasgourry