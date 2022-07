Éditeur : Subset Games

Développeur : Subset Games

Genre : Stratégie

Disponible sur PC/Switch/Mobile

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Polonais / Portugais / Russe / Chinois.

-Un version physique arrive sur Switch-

Mise à jour : Advance Edition

Gratuit / Disponible

-5 nouvelles escouades, 15 nouveaux mechs et 40 nouvelles armes.

-Nouveaux défis, boss et objectifs.

-Nouvelles capacités et 4 nouveaux pilotes

-Un nouveau mode : Unfair

-Deux nouvelles compositions de Ben Pruty

Par les créateurs deVous devrez survivre face aux aliens et défendre les installations humaines en utilisant des mechas dans ce jeu de tactique avec tour par tour et déplacements par cases à l'ancienne.