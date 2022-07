Éditeur : 11 Bits Studios

Développeur : State Of Play

Genre : Aventure/Narratif

Disponible sur Mobile

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 3 Aout 2022

Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Italien/Portugais /Néerlandais/Arabe/Russe/Chinois /Turc.

Vous incarnez Peter, un universitaire de Cambridge qui s'écrase dans l'Antarctique en pleine guerre froide. Alors qu'il cherche de l'aide, son passé se déroule devant lui, révélant comment les pressions du pouvoir et ses propres aspirations l'ont conduit à cette crise à laquelle il doit échapper. Une histoire d'amour entre lui et sa collègue Clara voit le jour, et Peter apprend le poids de toutes les choses qu'il a promises. Comme les souvenirs d'enfance, certaines promesses restent en nous pour toujours.