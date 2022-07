Éditeur : Ravenscourt

Développeur : Parabole

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Italien / Russe / Espagnol / Chinois.

Nord du Québec, 1970. Un blizzard étrange, la Brume, coupe un petit village minier de campagne du reste du monde et menace l'équilibre de la nature. Mais d'où provient-elle ?Entrez à nouveau dans la peau du détective Carl Faubert et plongez plus profondément encore au cœur des mystères surnaturels de Kona.Frayez-vous un chemin à travers les étendues enneigées du nord du Canada et découvrez les autres âmes qui sont prises au piège avec vous. Rencontrez d'autres « naufragés » ; victimes et survivants d'une avalanche dévastatrice, et mettez en lumière la terrible vérité de la Brume.