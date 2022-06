Éditeur : Rogue Games

Développeur : Subcult Joint

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC

Date de sortie : 2023

Langues : Anglais / Allemand / Français / Italien.

Incarnez Cherry, un androïde qui à une combinaison de haute technologie et une âme mortelle. Elle est punk rock. Son créateur et petite amie - l'amour de sa vie, le docteur Shinji Fallon - a été kidnappé par un malade dément et Cherry a l'intention de le faire payer, ainsi que quiconque ou quoi que ce soit qui se met en travers de son chemin. Maintenant, avec un peu d'aide de l'expertise mécanique de Raz, Cherry passera de compagnon à tueur.