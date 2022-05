Chaque partie commence avec les deux équipes qui construisent un château équipé de canons. Ensuite, tout l'enfer se déchaîne! Les boulets de canon volent, les murs de pierre s'effondrent, et votre chevalier s'enfonce dans le gazon, tranchant tout sur son passage avec son épée. Une fois que vous avez détruit la base de votre adversaire et décrocher un K.O. au souverain dans son château, vous gagnez la manche. Vous avez besoin de trois K.O. pour gagner le match. Après chaque tour, vous pouvez reconstruire votre château.

