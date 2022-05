Éditeur : Coatsink

Développeur : noio

Genre : Simulation

Disponible sur PC/XSX/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 16 Juin 2022

-Ancienne date : 12 Mai 2022-

Par le développeur deExploitez le pouvoir de la nature pour envahir de plantes des scènes lo-fi de déclin urbain et des paysages manufacturés. Créez des petits dioramas de brutalisme et de beauté couverts de végétation en plantant des graines, en réaffectant des centaines d’objets et en créant d’uniques structures prêtes à se faire récupérer par la nature.