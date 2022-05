Éditeur : PID Games

Développeur : Square Squid

Genre : Rogue-Like

Prévu sur PC

Date de sortie : Automne 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais / Japonais / Chinois / Coréen.

Incarnez Tayar, l’explorateur crob et le sauveur inespéré de ce monde, Takaful. Choisissez vos armes, prenez une dose de courage et partez contrecarrer les plans d’un génie du mal. Tayar n’est pas seul pour accomplir cette prouesse : choisi par un Bibot (ou plutôt tombé par un heureux hasard sur l’un d’eux), il obtient le pouvoir de se transformer en une créature mécanique antique. Chaque Bibot possède ses propres forces, alors essayez-les tous et sélectionnez celui qui convient le mieux à votre style de jeu.