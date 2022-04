Éditeur : Cordens Interactive

Développeur : Cordens Interactive

Genre : Plateforme

Disponible sur PC (Standard)

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 12 Mai 2022

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen.

Zero Light Edition

-Contenu supplémentaire

-Graphismes mis à jour

-Rééquilibrage

-Performances améliorées.

Seven est un petit androïde, perdu sur une planète sinistre pleine de dangers et de traces d'une ancienne civilisation. Il ne possède ni pouvoir, ni compétence pour vaincre ses ennemis jusqu'à ce qu'il trouve le Drive Gun, une arme utilisée pour absorber les lumières, créer l'obscurité et contrôler les esprits.