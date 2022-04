Développeur : Mansion Games

Genre : Plateforme/Action

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : N.C.

Financement du Kickstarter Si vous êtes fan de la frénésie de Metal Slug, des énigmes de Lost Vikings, des missions tactiques de Commandos et de la narration d'Indiana Jones, ce jeu est fait pour vous.Le 20 avril 1945, dans une course contre la montre, l'OSS (Office of Strategic Services) envoie son témoin, le lieutenant Joseph "Joe" Kawalski, un homme tourmenté et hanté par son passé. en mission suicide, il mènera sa propre guerre avec le Dogs of War Squad, pour régler de vieux comptes avec ceux qui lui ont tout pris.