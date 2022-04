Vous gérez votre royaume en lançant des dés... littéralement : les lancers qui décident de votre sort ne sont pas effectués en arrière-plan, mais sont l’un des mécanismes de base du jeu. Découvrez des territoires inexplorés et guidez vos fidèles habitants.Placez vos espoirs dans les dés à mesure que vous collectez des ressources, construisez des bâtiments et étendez les frontières de votre royaume. Élaborez une stratégie adaptée à votre style de jeu pour explorer les étendues sauvages. Tentez votre chance en entrant en contact avec les énigmatiques factions du monde-anneau. Mais attention : un mal se terre dans la brume au-delà du royaume, attendant l’occasion de frapper.

DLC : Corrupted Fates Date de sortie : 19 Avril 2022 -Politiques corrompues : Plus les Cultistes seront présents, plus ils pousseront les autres classes à proposer des lois corrompues. Très puissants, ils ont cependant de sinistres inconvénients. -Folie : Vos actions néfastes feront monter votre folie. Cela peut vous mener à votre perte ou vous donner accès à de nouveaux pouvoirs. -Révélations : Acceptez les révélations d'une présence mystique. Grâce à elle, vous bénéficiez de puissants effets en fonction des faces de votre réserve de dés. -4 nouveaux bâtiments: Le puits du néant, l’extracteur de savoir, la pierre d'offrande et le berceau de la renaissance. -12 nouvelles lois -7 nouveaux souvenirs

posted the 04/08/2022 at 08:50 AM by nicolasgourry