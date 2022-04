Éditeur : Third Sphere Game Studios

Développeur : Third Sphere Game Studios

Genre : Action/RPG/Hack 'n' slash

Disponible PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 28 Avril 2022

Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois / Russe.

Oh non, pauvre joueur, comme je te plains... car dans ton voyage à travers Steam, tu t'es retrouvé sur une page obscure où la voie directe est perdue... Tu ne peux pas revenir en arrière car tu as trouvé la souffrance à laquelle tu aspirais... Prépare tes pouces et tes doigts de guerrier, ta pénitence ne fait que commencer…