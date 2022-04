Par le développeur deVous êtes un dormeur, une conscience humaine numérisée dans un corps artificiel, appartenant à une corporation qui cherche à vous récupérer. Plongeant au cœur de la population bigarrée et atypique d'Erlin's Eye, vous devrez vous faire des amis, gagner votre croûte et découvrir les factions de cette étrange métropole... si vous espérez survivre jusqu'au cycle suivant.

Éditeur : Fellow Traveller Développeur : Jump Over The Age Genre : Narratif/RPG Prévu sur PC/XSX/XOne/Switch Date de sortie : 5 Mai 2022 Langue : Anglais

posted the 04/04/2022 at 06:40 PM by nicolasgourry