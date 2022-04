Éditeur : Kadokawa Corporation

Développeur : ENGINES

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 16 Juin 2022 (japon)

Langues : Japonais / Anglais / Chinois.

Incarnez Clémentine et plongez dans un tout nouveau chapitre de la série Overlord.Clémentine se réveille et se retrouve emprisonnée dans le Grand Tombeau de Nazarick par nul autre que l’Être suprême, Ainz Ooal Gown, qui l’oblige à participer à ses expériences brutales.Privée de ses armes préférées et d’une bonne partie de ses souvenirs, Clémentine doit vaincre tous les serviteurs les plus redoutables d’Ainz alors qu’elle se fraye un chemin vers la liberté.La recherche de la sortie commence maintenant.