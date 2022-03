Éditeur : Freedom Games

Développeur : stellarNull

Genre : Action/RPG

Disponible sur PC/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 21 Avril 2022

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnole / Coréen / Japonais / Chinois.

Anuchard était connu comme un lieu d'émerveillement et de paix, une terre à l’abondance infinie suspendue dans les cieux. Cinq anciens Gardiens ont accordé leur bénédiction à l'île... Jusqu’au jour où ils partirent sans dire mot. Le paradis d’Anuchard est tombé des cieux, s'écrasant sur le monde en dessous. Seul un petit morceau de l’île survécut à la chute. Le reste s’est agglutiné sous terre en une masse tordue de passages sinueux remplis de magie imprévisible et de monstres vicieux, connue simplement sous le nom de Donjon.Des générations se sont écoulées alors que les rares survivants s’installèrent à Orchard, l'unique village restant de l'île, qui renferme encore quelques vestiges de la magie anuchardienne. Les fermiers s'occupent des champs tandis que les explorateurs fouillent les restes du royaume.Tous attendent l’Élu, le Porteur de cloche, qui maniera la cloche d'Audros et entrera dans le donjon pour sortir les Gardiens de leur sommeil et faire renaître le paradis céleste.Montrez-vous en digne et endossez le fardeau du Porteur de cloche. Le donjon vous attend !