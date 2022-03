Éditeur : E-line Media

Développeur : Upper One Games

Genre : Plateforme

Disponible sur PC/PS4/PS3/XOne/WiiU/Switch/Mobile

Langues : Allemand/Anglais/Espagnol/Français/Italien/Japonais/Coréen/Néerlandais/Portugais/Russe/Chinois.

The Never Alone : Arctic Collection

-contient le DLC Foxtales.

Accompagnez Nuna et Fox lors d’un voyage épique pour découvrir la source d’un blizzard éternel qui menace la survie de tout ce qu’ils ont connu.Incarnez Nina et Fox ! Basculez entre les deux compagnons à tout moment en appuyant simplement sur un bouton, ou jouez aux côtés d’un ami en mode coopératif local.