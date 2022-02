Éditeur : Hero Concept

Développeur : Hero Concept

Genre : Beat them all

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Mise à jour : Wolfpack (2.1)

Disponible / Gratuit

-Un nouveau personnage jouable : She Wolf.

-Un mode 4 joueurs.

-Un mode : Sélection de niveau.

Dans la veine de la licence "Streets of rage"Lors d'une de leurs patrouilles de routine, Dolphin, Star et Trouble, les officiers les plus populaires de l'agence de police surpuissante Stronghold, font face à une série d'événements qui changeront totalement le sort de la ville.