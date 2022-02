Éditeur : PixelHeart / Just For Games

Développeur : Storybird Studio

Genre : Hack 'n' slash

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 22 Avril 2022

Langues : Français / Anglais / Japonais / Italien / Allemand / Portugais / Espagnol.

Après sa victoire contre Kojiro, Musashi décide de prendre sa retraite et se consacrer à la méditation, et même de s'essayer à l'art, dans la province d'Hokkaido, dans le nord du Japon. Au cours d'une de ses séances de méditation, un esprit entre en contact avec lui : "Miyamoto Musashi, notre combat n'est pas terminé, nous devons en finir une fois pour toute ! Tout le Japon va payer pour ton insulte ! Je t'attends, Miyamoto Musashi !"Il ne fait aucun doute pour Musashi que cette voix était celle de Sasaki Kojirō. Son corps a été vaincu, mais son esprit demeure, et ses intentions restent destructrices. Miyamoto Musashi comprend alors qu'il devra traverser le Japon du nord au sud et se rendre sur l'île de Ganryû-jima, où il a déjà vaincu Sasaki Kojirō, pour le combattre à nouveau et libérer à jamais l'esprit son esprit.