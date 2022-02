Éditeur : Numskull Games

Développeur : Bitmap Bureau

Genre : Beat them all

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : Mai 2022

-Le jeu sortira en démat et physique-

Dans la veine des jeux d'arcade des années 80 et 90 tels que Double Dragon et Final Fight.Par le développeur de-Jouable en mode solo ou coopératif.-Quatre modes de jeu différents.