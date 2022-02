Éditeur : Freedom Games

Développeur : Sword and Axe

Genre : T-RPG

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 17 Mars 2022

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen / Japonais.

Terrazael. Un monde déchiré par les mensonges, les guerres et les arcanes secrets interdits.Un monde au bord du gouffre du désespoir, ruiné il y a plusieurs siècles par une Calamité qui a détruit ses puissantes civilisations. Des rois médiocres règnent à la place des grands empereurs d'autrefois, menant des guerres futiles et malavisées en pour quelques ruines antiques, tels des pillards glorifiés.Prenez la tête d’une équipe composée de quatre étudiants de l'Académie militaire de Brookstead, réquisitionnés sur les ordres mystérieux du roi Varic. Le souverain du royaume de Délia s'apprête à rompre un traité vieux de plusieurs millénaires et il semblerait que les étudiants de Brookstead fassent de la bonne chair à canon... Cependant, ces quatre soldats sont destinés à bien plus qu'à se faire massacrer parmi tant d’autres.Ils ne le savent pas encore, mais ils vont laisser leur marque dans l'histoire.