Éditeur : Private Division

Développeur : Roll7

Genre : Sport

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.

Ridez dans le monde vibrant de Radlandia aux côtés de personnages hauts en couleur, et enchaînez les grinds et les tricks pour tenter d'approcher les mythiques dieux du skate dans votre quête pour atteindre le Gnarvana.Sillonnez un monde aussi étrange que merveilleux en relevant des défis et en accomplissant des missions, et faites-vous de nouveaux amis en cours de route. Personnalisez les tenues de votre personnage, ses tricks et son style, et découvrez des niveaux remplis de chemins différents qui vous permettront de vous exprimer au maximum. Défiez le reste du monde en mode Ligues ou affrontez un ami autour de vos meilleurs tricks dans l'un des millions de niveaux à partager disponibles.