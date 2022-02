Éditeur : Broken Rules

Développeur : Broken Rules

Genre : Aventure

Prévu sur PC/Switch/Mobile

Date de sortie : 25 Février 2022 (Mobile)

2022 (PC/Switch)

Par le développeur de Old Man’s JourneyMaîtrisez l'art de la brachiation (déplacement de branche en branche) à grande vitesse du gibbon, avancez de plus en plus vite, en réalisant des sauts périlleux spectaculaires et en vous lançant plus haut et plus loin dans les airs avec l'aide de vos compagnons gibbons. Ressentez l'euphorie de la vie dans une jungle sauvage.