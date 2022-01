Vous incarnez Jim, salaryman lambda chez Good Water Company. Repoussez vos collaborateurs enragés à coups de clavier et buvez du café pour vous requinquer. Survivez aux vicissitudes de la vie d'entreprise et accomplissez la quête de votre vie : devenir PDG !

posted the 01/11/2022 at 05:30 PM by nicolasgourry