Éditeur : Untold Tales

Développeur : Wondernaut Studio

Genre : Aventure

Prévu sur PC/XOne/Switch

Date de sortie : 17 Décembre 2021

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.

Ina était piégée dans la Tour, prisonnière d'un sommeil perpétuel peuplé de rêves. Soudain, à son insu, elle se réveille. Ina doit désormais explorer les innombrables recoins de la Tour pour trouver une issue et une raison à son emprisonnement.Chemin faisant, elle sera amenée à traverser de merveilleux environnements, à croiser des personnages énigmatiques, à résoudre des énigmes intuitives et à venir à bout de séquences de plateforme, pour se rapprocher d'un objectif qui l'éloigne toujours plus de l'innocence.Car cette histoire ne traite pas de son sauvetage. Elle traite de l'infini potentiel que s'est découvert la jeune fille.