A l'avenir, il faut jouer un peu salement si on veut gagner des courses. Les maîtres des virages en épingle à cheveux traverseront des parcours dangereux qui se tordent et s'enroulent sur de magnifiques décors galactiques, projetant leur adversaires dans le vide de l'espace.Lancez-vous dans l'hyperdrive...

Éditeur : Rogue Games Développeur : Gunstone Studios / Wonderful Lasers Genre : Course Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Date de sortie : 9 Décembre 2021 (Switch) 2022 (PC/PS5/PS4/XSX/XOne) Langues : Japonais / Anglais / Français / Allemand / Italien / Espagnol / Coréen / Russe / Chinois / Portugais. -Le jeu sera cross-play-

