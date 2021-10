Semaine 41 : du 11/10/2021 au 16/10/2021

TOUS



1) FIFA 2022 (PS4) / =

2) Metroid Dread (Switch) / =

3) FIFA 2022 (PS5) / +2

4) Far Cry 6 (PS4) / =

5) Far Cry 6 (PS5) / -2

S.E.L.L.

Le dématérialisé n'est pas pris en compte.