Royaume-Uni : la part minuscule du physique pour FIFA 22 la semaine de son lancement

Comme chaque mois, l'institut Chart-Track revient sur la situation UK en apportant les données supplémentaires liées au dématérialisé pour changer drastiquement le classement (ici pour septembre), dont un Grand Theft Auto V qui peut décidément prendre son temps sur New Gen vu sa position actuelle, sans oublier la belle forme de Red Dead Redemption 2.



Le cas notable du mois est forcément FIFA 22 où l'on constate une fois de plus que dresser des bilans à partir du physique a de moins en moins d'utilité : alors que fin 2019, le titre se vendait encore davantage en boîte, apprenez que la part du dématérialisé pour le précité s'est située aux alentours des 77 % pour sa semaine de sortie. Un fait bien aidé par la présence d'une Ultimate Edition (permettant de jouer en avance) qui n'était même pas disponible en boîte.



1. FIFA 22

2. Grand Theft Auto V

3. NBA 2K22

4. F1 2021

5. Red Dead Redemption 2

6. Spider-Man : Miles Morales

7. Tales of Arise

8. Ghost of Tsushima : Director's Cut

9. Diablo II Resurrected

10. Mario Kart 8 Deluxe (*)



11. Civilization VI

12. Minecraft Switch (*)

13. Rainbow Six Siege

14. Insurgency Sandstorm

15. Death Stranding : Director's Cut

16. Deathloop (*)

17. Life is Strange : True Colors

18. Marvel's Avengers

19. Animal Crossing : New Horizons (*)

20. Assassin's Creed Valhalla



(*) Pas de données dématérialisées pour ceux-là.