Charts Japon : très bon départ pour Demon Slayer

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 11 au 17 octobre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Sans atteindre les prestances parfois inattendues de certaines adaptations de One Piece, Jojo's ou Hokuto no Ken,s'offre tout de même un lancement à 115.000 unités sans même compter le dématérialisé, le plaçant devant de nombreux concurrents dans le même genre, au point que CyberConnect2 peut sortir le champagne : c'est mieux que l'ensemble des jeux Naruto.Il faut également revenir sur deux autres titres du classement puisque, c'est rare, Bandai Namco et FuRyu se sont permis de donner les ventes dématérialisée pour contrer le manque de stock physique, et on apprend ainsi que le derniera en fait tapé 76.500 ventes, et plus surprenant encore, c'est 50.000 pour(environ 40.000 ventes sur l'eShop donc).