Un jour, lors d'une de ses sorties de fouilles à Muenzuka, Rinnosuke Morichika découvre un curieux appareil venu du monde extérieur. L'appareil s'avère être une machine appelée WRS (World Replication System), qui génère un jeu jouable se déroulant dans un cyber-monde.Rinnosuke apporte le WRS à Nitori Kawashiro pour examen.Une fois que Nitori l'a activé, il remplit son objectif en générant le cyber-monde Lotus Land.Sanae Kochiya et Tenshi Hinanawi sont là pour cela, et ils se connectent au cyber-monde pour jouer à ce nouveau jeu sophistiqué.Ils ne savent pas que le cyber-monde créé par le WRS peut aussi potentiellement déborder dans le monde réel...C'est le début d'une toute nouvelle aventure dans un cyber-monde !

posted the 09/29/2021 at 01:15 PM by nicolasgourry