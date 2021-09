Semaine 36 : du 06/09/2021 au 11/09/2021

TOUS



1) NBA 2K22 (PS5) / Nouveau

2) Tales of Arise (PS5) / Nouveau

3) WarioWare : Get It Together! (Switch) / Nouveau

4) NBA 2K22 (PS4) / Nouveau

5) Tales Of Arise (PS4) / Nouveau

S.E.L.L.

NBA 2K22Tales of AriseRatchet & Clank Rift ApartNBA 2K22Tales Of AriseNBA 2K22 - Édition 75e anniversaireTales Of AriseNBA 2K22Life Is Strange : True ColorsNBA 2K22NBA 2K22 - Édition 75e anniversaireBus Simulator 2021 - Édition Day OneWarioWare : Get It Together!Mario Kart 8 DeluxeAnimal Crossing : New HorizonsTales of Arise - Édition CollectorMicrosoft Flight SimulatorLife Is Strange: True ColorsLe dématérialisé n'est pas pris en compte.