Suite à une longue guerre face aux humains, les quelques androïdes restants d'Arcadia commencent à manquer d'Anima, l'énergie qui fournit une conscience à tous les robots.C'est à vous, Alma, qu'il revient de trouver un moyen de retrouver la mémoire et de sauver vos amis et les empêcher de devenir des UNSIGHTED. Explorez les vastes ruines d'Arcadia en utilisant tous les outils que vous pourrez dénicher. L'heure tourne. Alma, ils ont besoin de vous.

Like

Who likes this ?

posted the 09/16/2021 at 05:20 PM by nicolasgourry