Éditeur : :Aeternum Game Studios

Développeur : :Aeternum Game Studios

Genre : Action/Plateformes/Metroidvania

Prévu sur PC/PS4/XOne/Swoitch

Date de sortie : 15 Décembre 2021

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Russe / Chinois / Portugais.

Incarnez le roi des ténèbres.Il y a un nombre incalculable d'années, le dieu suprême Chaos a créé l'Univers et le monde d'Aeterna. Après l'avoir peuplé de différentes races et créatures, il nomma de puissants dirigeants pour les gouverner et leur montrer la voie. Mais bientôt ils se sont retournés contre leur Créateur, cherchant à s'approprier le monde ; et ont rassemblé leurs sujets en deux groupes qui se sont combattus - et ont ainsi provoqué la guerre, la mort et la haine.Le tout-puissant Chaos était en colère et, dans sa terrible colère, il jeta une terrible malédiction sur les chefs rebelles. Il les a nommés Roi des Ténèbres et Reine de la Lumière, et les a condamnés à continuer à se battre pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Même la mort ne les libérerait pas de ce destin, car le Chaos leur a accordé le don de l'immortalité - de sorte que même si l'un réussissait à vaincre l'autre, ils renaîtraient et retrouveraient leurs pouvoirs pour continuer leur guerre éternelle.-16 niveaux.-Plus de 100 ennemis différents.-Plus de 20 boss puissants.-Des dizaines d'énigmes.