L'artiste surréaliste Ardois-Bonnot a présenté son tableau intitulé Dream Landscape au Salon de printemps de Paris de 1926. Au moment où le tableau a été découvert, il a provoqué une émeute soudaine parmi le public, et les gens ont crié et couru partout. Peu après l'exposition, Ardois-Bonnot tomba dans un étrange sommeil profond dont personne ne put le réveiller. Les rumeurs abondent selon lesquelles peu de temps avant cette attaque de «maladie du sommeil», il était sur le point d'achever son plus grand chef-d'œuvre qui allait changer le monde.

