Mis à part pour 2-3 pélos qui passent ( Coucou sussudio) , Linux n’est pas sur gamekyo le topic le plus populaire !Maintenant ça reste un sujet qui à son intérêt ! En effet dans une période ou le respect de la vie privée est de plus en plus disons compliqué, en particulier sur nos matos high tech, Linux survit encore et toujours à l’envahisseur.Malheureusement et c’est la raison pour la quelle je ne vais pas publier cet article dans Voici, ce qui nous intéresse, c’est le « bunny hop », le « Focus Dash Attack Cancel » bref c’est de pouvoir jouer sur nos bécanes d’hyppie.Et du coup, nous allons jeter un oeil concret à la situation et répondre à cette petite question.Dans une époque moderne ou la calvitie commence grignotter un peu trop ma magnifique coiffe, Linux pour du gaming, c’est Oui ou Non ?Il n’as jamais été aussi facile de jouer qu’en 2021.Avec l’explosion du jeux en streaming ,La Netflixation du JV bouleverse le paysage. Bien qu’ayant de nombreux défaut cette tech possède son « lot de petit trucs pratiques ».Il est possible de jouer en streaming sur à peu prés tout ce qui as un écran. Que ce soit une tablette, un smartphone ou votre frigo, la plupart des catalogues de streaming sont accessible et il suffit juste d’avoir une connexion correcte pour pouvoir en profiter. Et puis merde c’est tellement simple à utiliser !!Linux bien sur ne déroge pas à cette règle.Que ce soit stadia, Xcloud, geforce now tout est bien intégré et fonctionne parfaitement sous l’OS de l’alcidé.Maintenant je ne vais pas vous la faire de travers. Comme vous le savez très bien, cette tech à clairement son.. « lot de petits trucs bien nazes » ..Que ce soit le catalogue limité, qui varie de façon arbitraire, les défaut propres à la tech, avec les soucis de connexion, la qualité d’image qui n’est pas toujours à la hauteur, ou enfin l’idée de ne pas posséder les jeux tout ces éléments sont des petits cailloux qui viennent titiller notre soyeuse paroi plantaire.Ajouté à ça que malheureusement pour ceux qui ont tatoué la tete de Kutaragi sur leur étui pénien. L’application du Playstation now n’est pas accessible nativement sous linux. Et il faudra passer par des solutions détournées, moins confortables que nous verrons plus loin pour en profiter.Si il y a bien un "dev" éditeur qui fait le taf sous linux c’est bien valve. Depuis maintenant 3-4 ans les petits rejetons de tonton Newell travaillent sur leur outil appelé Steam play ( basé sur wine ) qui permet de faire marcher sans aucune modifications la plupart des jeux windows sur linux avec des nouveaux de performances très proche ( Inférieures à 10 pourcent max pour la plupart ).On se retrouve ainsi avec une bonne grosse partie du catalogue windows qui marche sans aucune action du joueur.D’ailleurs pour la petite blague Apple aurait très bien pu rendre cette tech compatible avec leur os.. mais ils n’ont pas voulu( Pour les techos ils ont interdit l’api graphique bas niveau open source Vulkan au profit de leur api Metal ) du coup sur mac on arrive à un nombre de jeux fonctionnel bien moindre que sur linux.Actuellement le dernier rempart majeur qui limite le nombre de jeux compatibles sur steam c’est les Anticheats ou certains DRM. Ce qui il faut avouer est un peu con. Car je pense que la plupart des gens qui vont lire ce test jouent activement à au moins un jeu multiMais ce dernier gros défaut est en passe d’être relégué à une petite ligne pour un prochain livre de florient gorge sur l’histoire du JV.Avec la sortie prochaine de leur nouvelle "switch killer" / console portable, Qui tournera sur leur propre système basé sur ArchLinux, Ils vont avoir un partenariat avec les créateurs de ces protections pour apporter une compatibilité native avec linux.Du coup, il n’est pas impossible que avant la fin de l’année cette compatibilité augmente de façon hallucinante (vu le nombre de jeux qui ont des système anticheats ou autres DRM ).Maintenant je te vois venir : « C’est bien beau tout ça ! mais moi je suis un true gaimeur moi ! je suis main brigitte sur overwatch et du coup je m’en bat un peu les steak de steam ! Je fais comment hein ??? »Alors on se calme tout de suite et on va regarder le prochain chapitre de cette incroyable Epopée dans le merveilleux monde de linux.lutrisAutant les solutions précédentes sont très simples et ne demandent pas de connaissances. Mais la du coup on rentre dans une zone plus linuxienne ou ça demande de mettre un peu plus les mains dans le cambouis mais respirez un bon coup. Nous ne sommes plus dans les années 2000 du coup plus besoin de faire des incantations vaudoues pour faire marcher une appli.Il est possible de profiter de la plupart des autres jeux sur linux que ce soit les jeux blizzard (qui marchent très bien ) ceux sur l’epic game store ,ou autre stores alternatifs et, oui biensur !!! toi l’amoureux de Ken je ne t’ai pas oublié tu vas pouvoir faire tourner le playstation now et ainsi pouvoir te palucher sur l’incroyable LAIR.De la même manière que sur steam, Il est possible de faire tourner les applis windows sur linux avec Wine et d’ailleurs profiter de tout le taf de valve sur Steamplay car ils mettent toutes leurs avancées à dispo.Pour faciliter un peu tout ça il y a un outil qui commence à faire son petit bonhomme de chemin c’est Lutris.Lutris c’est un store ou il est possible de chercher un jeux ou une appli et de pouvoir l’installer automatiquement.Il est possible de vérifier la compatibilité d’un jeux directement depuis lutris ce qui permet de gagner du temps et profiter de ses jeux. Bref lutris permet de d’augmenter encoe plus la compatibilité des jeux sur linux.Si vous êtes ici c’est que vous êtes un guerrier, un être prêt à tout pour détenir la vérité et savoir la réponse à la question. Alors linux pour du gaming en 2021 oui ou non ? Bah la réponse est ...roulement de tambour ..Presque...Je sais c’est une réponse un peu à la con mais en fait ça correspond concrètement à la situation. Si tu joue en streaming franchement OUI, en plus ça a l’avantage de pouvoir faire tourner les jeux quelque soit la puissance de la becane du coup c’est tout bénef.Si tu joue sur steam pour la plupart des jeux Oui mais ce qui est chiant c’est que bah des fois malheureusement, ce petit jeux incroyable qui te fait de l’oeil ne tourne pas et du coup tu te retrouve à devoir faire du dual boot ou autre solutions à la con.et sur lutris bah la bien que ça fasse tourner a balle de jeux ça reste une solution moins accessible.En tout cas le JV sur linux n’as jamais été aussi accessible et surtout avec les avancées qui vont arriver concernant les anticheat et les DRM avant la fin de l’année, il n’est pas impossible qu’a la fin de l’année il soit enfin possible de dire OUI.L’avenir nous le dira.