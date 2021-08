Éditeur : Chump Squad

Développeur : Chump Squad

Genre : Casse-tête

Prévu sur PC/XSX

Date de sortie : 2022

Langue : Anglais.

Cette aventure satirique met en vedette une IA obsédée par les métriques qui vous surveillera, vous profilera et vous narguera tandis que vous parcourez les plus de quatre-vingts puzzles. Au fil du temps, l’IA développera sa compréhension hilarante de l’humanité basée sur vos performances aux puzzles et vos réponses aux questions.