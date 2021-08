Éditeur : Freedom Games / Maple Whispering Limited

Développeur : Afterburner Studios

Genre : Action/Rogue-Like

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Anglais / Chinois / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen.

De nuit, plongez dans votre subconscient et affrontez vos cauchemars dans un monde en perpétuelle évolution avec des objets, compétences et défis uniques. De jour, explorez la ville de Redhaven, développez des relations amicales et débloquez des améliorations permanentes pour pouvoir affronter votre prochain rêve en étant plus fort que jamais.