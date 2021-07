Semaine 28 : du 12/07/2021 au 17/07/2021

1) The Legend of Zelda : Skyward Sword HD (Switch) Nouveau

2) F1 2021 (PS4) / Nouveau

3) F1 2021 (PS5) / Nouveau

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / -2

5) Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin (Switch) / -4