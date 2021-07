Bonsoir,



Ce n'est pas parce que c'est l'été et que l'actualité est ce qu'elle est (donc éclatée) qu'il faut croire que la modération a disparu comme un politicien en période post-législative. Elle rode toujours, dans l'obscurité.



Oui, l'un des sujets brulants du moment n'a aucun rapport avec le JV mais est en lien avec les nouvelles annonces du Président Macron, d'ailleurs non pas sur le chômage et la retraite car pour l'heure tout le monde s'en fout faut croire, mais bien sur la campagne vaccinale aujourd'hui pleine d'obligations ou pas loin (mais ça deviendra obligatoire, on a compris).



On le sait.

Et on sait aujourd'hui que beaucoup sont tentés d'en discuter.



Sauf que si fut pris il y a un bon moment le choix douloureux (car c'est vraiment dommage d'en arriver là) de mettre fin aux articles du genre politique, religion et social dans le sens large du terme, c'est qu'il y avait une bonne raison à cela.



Il n'y a pas de débat.

Pas parce qu'il ne peut pas y en avoir mais ils ont ici autant d'intérêt qu'un dialogue entre deux politiciens d'un bout à l'autre de l’échiquier à 2 jours de x élections.



On a laissé couler au départ, pour voir, et le résultat fut exactement le même que d'habitude, à savoir les "pro-vaccins" (si on peut appeler ça ainsi) VS les "anti-vaccins" (qu'on peut clairement appeler ainsi) et chacun campe sur sa position en jugeant l'autre en n'ayant rien d'autres à apporter que des spéculations vu qu'il ne peut y avoir de faits.



Comme disait Pascal Praud (oui je regarde CNews, lynchez moi), il faut arrêter de dire qu'il y aura ou non des risques d'ici 3 ans car de toute façon, absolument personne ne peut savoir s'il y en aura.



En revanche, on sait ce qui se passe maintenant.



Donc à partir de là, libre à chacun d'aller se faire vacciner ou de ne pas le faire (enfin, tant que vous avez encore le choix) mais dès aujourd'hui et plus précisément là DE SUITE, il sera inutile de ré-ouvrir le sujet sur les blogs/groupes du site.



Ce n'est pas de la censure, ni de la dictature (mais appelle moi Poutine si tu le sens), mais juste que la gueguerre du JV divise déjà beaucoup de monde, ce qui est dommage, alors inutile d'en rajouter une couche sur des sujets de 500 coms où chacun parlera à un mur en estimant que sa pensée va résonner au-delà de son propre ego de scientifique qu'il ne sera jamais.



Twitter ou Facebook existent.

Bon personne vous écoutera davantage dessus.

Mais c'est quand même fait pour.



Donc bonne soirée.

Bon week-end pour ceux qui verront cet article tardivement.

Et jouez à Picross.