Divers

Les médecines douces, alternatives etc... vous en pensez quoi ? J'ai l'impression qu'il y a un boom (ou un retour en arrière) de l'homéopathie, de la naturopathie, de la lithothérapie etc... Comment au XXIeme siècle on peut croire à tout cela ?Ou même encore pire, des pratiques encore plus mystiques comme les guérisseurs, magnétiseurs, rebouteux, désenvouteurs etc...