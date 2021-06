Éditeur : Gearbox Publishing

Développeur : Norsfell

Genre : Action

Prévu sur PC/PS/PS4

Date de sortie : 27 Juillet 2021

Langues : Français / Anglais / Espagnol / Néerlandais / Portugais / Russe / Ukrainien.

Attention, les Géants arrivent !Midgard est assiégée par des intrus.Des créatures mythiques, des esprits vengeurs et des ennemis titanesques menacent de déclencher Ragnarök, la fin du monde !Il est de votre devoir en tant qu'Einherjar de mettre fin à votre séjour au Valhalla pour rejoindre Midgard.Là-bas, il vous faudra devenir un Viking intrépide, survivre et même prospérer pour sauver votre village et le monde de l'annihilation.Heureusement, vous ne serez pas seul pour affronter cette épreuve : votre tribu de guerriers sans peur et (quasiment) sans reproche vous aidera à bâtir vos défenses et trouver des trésors dans ce vaste monde. N'oubliez pas que le temps vous est compté...